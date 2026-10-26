असम में महिला ने हमला कर तोड़ी कार, जांच में जुटी पुलिस

इस घटना के संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से कुछ लोगों का नाम पहले भी ड्रग्स से जुड़े मामलों में सामने आ चुका है। जिस महिला ने कार तोड़ी थी, उसे और दो अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बोको पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी मुन्ना पचानी इस मामले की जांच कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर असल में हुआ क्या था और कहीं यह घटना इलाके में चल रही ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है।