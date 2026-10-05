पाकिस्तानी एजेंट को दी सेना की गोपनीय जानकारी, सेवानिवृत्त जवान समेत 2 गिरफ्तार

असम से एक अहम खबर सामने आई है। पुलिस ने अनुबंध पर तैनात एक सेना के सेवानिवृत्त जवान और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां मुहैया करा रहे थे। यह गिरफ्तारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली खुफिया सूचना के बाद की गई। शुरुआती जांच में हनी-ट्रैपिंग के जरिए जानकारी निकालने की आशंका जताई जा रही है।