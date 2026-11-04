गुवाहाटी हत्याकांड: 5 मौतों का गुनहगार पुलिस मुठभेड़ में ढेर

पिछले महीने गुवाहाटी के होटल में हुई जानलेवा गोलीबारी का मुख्य संदिग्ध घनकांता गोगोई, 4 नवंबर को असम पुलिस की गोली से तब मारा गया, जब उसने हिरासत से भागने की कथित तौर पर कोशिश की।

पीड़ितों के परिवारों का कहना है कि अब वे आखिरकार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तो उसकी मौत को 'भगवान का न्याय' तक बताया है, क्योंकि कई लोगों को बदले की कार्रवाई का डर था।