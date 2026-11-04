गुवाहाटी हत्याकांड: 5 मौतों का गुनहगार पुलिस मुठभेड़ में ढेर
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पिछले महीने गुवाहाटी के होटल में हुई जानलेवा गोलीबारी का मुख्य संदिग्ध घनकांता गोगोई, 4 नवंबर को असम पुलिस की गोली से तब मारा गया, जब उसने हिरासत से भागने की कथित तौर पर कोशिश की।
पीड़ितों के परिवारों का कहना है कि अब वे आखिरकार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तो उसकी मौत को 'भगवान का न्याय' तक बताया है, क्योंकि कई लोगों को बदले की कार्रवाई का डर था।
घनकांता गोगोई पर 5 लोगों की हत्या का आरोप
गोगोई, जो गुवाहाटी के होटल बिलास इन का लीजहोल्डर था, होटल मालिकों के साथ कथित विवाद में था। आरोप है कि 26 अक्टूबर को उसने होटल में गोलीबारी की थी, जिसमें भूदेव भराली और उनके परिवार के कई सदस्यों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी।
उसे पहले भी बैंक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था।