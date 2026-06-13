AI डीपफेक का डरावना खेल: गुवाहाटी स्कूल में छात्राओं-शिक्षकों की आपत्तिजनक तस्वीरें, असम पुलिस की गंभीर जांच
असम पुलिस गुवाहाटी के सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल में AI जनित डीपफेक तस्वीरों की जांच कर रही है। ये तस्वीरें छात्राओं और शिक्षकों की हैं। ये नकली और आपत्तिजनक तस्वीरें बिना इजाजत के टेलीग्राम पर साझा की गईं थीं। कुछ को तो पैसे लेकर बेचने की भी बात सामने आई है, जो इस पूरे मामले को और भी चिंताजनक बना देता है।
साइबर क्राइम ब्रांच डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है
साइबर क्राइम ब्रांच इन तस्वीरों को बनाने और इन्हें फैलाने वाले लोगों का पता लगाने के लिए डिजिटल उपकरणों और चैट रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है। स्कूल ने इस मामले में शामिल कुछ छात्रों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, उन्होंने अपनी अंदरूनी जांच भी शुरू कर दी है। स्कूल ने माता-पिता को यह भरोसा दिलाया है कि वे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं। असम पुलिस ने भी सभी लोगों को याद दिलाया है कि बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन साझा करते समय बहुत सावधानी बरतें।