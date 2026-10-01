असम में 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार, संदिग्ध आधार कार्ड से हुआ अवैध घुसपैठ का खुलासा

पुलिस को जांच के दौरान इस समूह के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र, एक पासपोर्ट, कई संदिग्ध भारतीय आधार कार्ड, मोबाइल फोन और ट्रेन के टिकट मिले हैं। फिलहाल, ये सभी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है। पिछले महीने भी ऐसी ही कार्रवाई में कई गिरफ्तारियां हुई थीं। दरअसल, असम पुलिस अवैध घुसपैठ पर लगातार शिकंजा कस रही है।