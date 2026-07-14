भिखारी के वेश में 55 करोड़ रुपये का सोना, असम पुलिस ने दबोचा शातिर तस्कर

जानकारी के अनुसार, तस्कर भारत में सोना लाने के लिए भारत-म्यांमार की खुली सीमा और पुराने रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये इलाके सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं रहे, बल्कि पूर्वोत्तर भारत अब एक भंडारण केंद्र भी बनता जा रहा है, जहां सोने की खेप को आगे भेजने से पहले दोबारा पैक किया जाता है। तस्करों के इन नए पैंतरों ने स्थानीय पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें इन नए तरीकों और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से निपटने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।