असम में पुलिस और पशु कल्याण संगठनों ने बोरियों में बंधे 26 कुत्तों को बचाया
असम पुलिस और पशु कल्याण संगठनों ने कार्बी आंगलोंग में एक संदिग्ध मांस व्यापार से 26 कुत्तों को बचाया है। इन कुत्तों को एक ट्रक में बोरियों में बांधकर ले जाया जा रहा था। अब ये सभी गुवाहाटी के पास एक देखभाल केंद्र में सुरक्षित हैं। यह अभियान कुत्ते के अवैध मांस व्यापार को रोकने के लगातार प्रयासों का हिस्सा है, जो हर साल हजारों कुत्तों की जान जोखिम में डालता है।
JBF और HWI पुलिस के साथ मिलकर कर रहे काम
जस्ट बी फ्रेंडली (JBF) और ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया (HWI) जैसे समूह जानवरों की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। JBF के संस्थापक शशांक दत्ता ने बताया कि उनके संगठन ने इस साल संदिग्ध मांस व्यापार से 69 कुत्तों को बचाने में मदद की है, जिसका श्रेय उन्होंने पुलिस के सहयोग को दिया। वहीं, HWI ने भी इस साल 50 से अधिक विक्रेताओं को दूसरे व्यवसाय अपनाने में मदद की है। यह दिखाता है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो बड़ा बदलाव लाना मुमकिन है।