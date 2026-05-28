असम में पारित हुआ UCC विधेयक, अब नहीं हो सकेंगे बहुविवाह और लिव इन पर भी होगी सख्ती

छात्रों की राय बंटी, बहुविवाह और लिव-इन पर चर्चा

इस नए कानून में बहुविवाह पर रोक लगाने को कई छात्र महिलाओं के अधिकारों और बराबरी की दिशा में एक बड़ी जीत मान रहे हैं। मोहिअक्षित गोस्वामी नाम के एक छात्र का कहना है, "दूसरी शादी पर रोक लगने से महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा और समाज में बराबरी बढ़ेगी।" वहीं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें लिव-इन रिलेशनशिप्स को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करने की बात पर चिंता जताई है। अंजलि मार्डी ने बताया कि यह लोगों की आजादी को सीमित कर सकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसे किसी रिश्ते में समस्या आती है, तो रजिस्ट्रेशन के कारण महिलाओं को और भी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।