असम के कोकराझार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेल टैंकर पलटा, लगी भीषण आग

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, तेल से भरा टैंकर वाहन पुल की रेलिंग से टकराने के बाद पलटा था, जिससे ईंधन सड़क पर फैल गया। पुलिस का कहना है कि टैंकर रेलिंग से कैसे टकराया, इसकी जांच की जा रही है। संभावना है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ होगा। अभी चालक के संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर अग्निशमन दल के कर्मचारी तैनात हैं।

बाधा

राजमार्ग पर यातायात रोका गया

हादसे के बाद टैंकर का ईंधन सड़क पर फैल गया, जिससे हादसा होने की संभावना बढ़ गई है। इसे देखते हुए राजमार्ग के दोनों तरफ यातायात रोक दिया गया है। आग बुझाने के बाद वाहनों को रवाना किया जाएगा। यातायात रोकने से राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार दिख रही है, जिससे पूर्वोत्तर के कई राज्यों को जोड़ने वाला NH-27 बाधित है। हादसे के समय टैंकर वाहन में चालक और उसका सहायक बैठे थे। अभी उनकी कोई जानकारी नहीं है।