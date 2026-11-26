मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट स्पीड4डिफेंस सिस्टम्स चला रहा है और इसमें IIT गुवाहाटी भी सहयोग कर रहा है।

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बनेंगे, साथ ही सामरिक शेल्टर और एंटी-ड्रोन तकनीक जैसे उपकरण यहीं बनाए जाएंगे।

इतना ही नहीं, असम सरकार ने गुवाहाटी के पास जगीरोड में 2,000 एकड़ जमीन पहले ही एक रक्षा पार्क के लिए तय कर दी है। इसका लक्ष्य है कि राज्य रक्षा उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बने, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।