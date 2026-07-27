असम में बाढ़ से मरने वालों संख्या 68 हुई, अब तक 6 लाख लोग प्रभावित
क्या है खबर?
असम में बाढ़ का कहर जारी है। यहां प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 6 लाख से अधिक हो गई है। हालांकि, अब ऊपरी असम में बाढ़ का पानी घट रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने कहा कि बाढ़ से मृतकों की संख्या 68 पहुंच गई है। यहां 25 जिले प्रभावित हैं, लेकिन चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर में अधिक असर है। पिछले 24 घंटों में चराइदेव में 2 लोगों की डूबने से मौत हुई है।
बाढ़
37,724 लोगों विस्थापित लोगों को आश्रय
राज्य सरकार के मुताबिक, चराइदेव में 1.9 लाख लोग प्रभावित हैं, जो सबसे अधिक है। इसके बाद शिवसागर में 1.5 लाख और जोरहाट में लगभग 1.4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
ASDMA के अनुसार, अधिकारी 4 जिलों में 354 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहे हैं, जहां 37,724 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है।
ऊपरी असम के विभिन्न हिस्सों में सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल (NDRF), राज्य आपदा प्रबंधन बल (SDRF), अग्निशमन और पुलिस अभियान चला रहे हैं।
आदेश
राज्य में 48,742 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाढ़ के पानी ने 763 गांवों को जलमग्न किया है, जबकि 48,742.09 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, आकलन जारी है।
ASDMA ने कहा कि कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।
नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम भर में व्यापक बाढ़ से 88,240 घरेलू पशु और मुर्गी पालन प्रभावित हुए हैं।
अभियान
बिजली बहाल करने की कोशिश
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ के कम होने पर बिजली बहाल करने की कोशिश पर काम तेज कर दिया है।
उन्होंने एक्स पर बताया, 'जैसे-जैसे असम बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित ज़िलों में बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। बाढ़ के दौरान एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई रोके जाने के बाद टीमें व्यापक सुरक्षा जांच कर रही हैं।शिवसागर, जोरहाट, चराइदेव, धुबरी, बोंगाईगांव और अन्य प्रभावित इलाकों में चरणबद्ध तरीके से बिजली बहाल कर रही हैं।'