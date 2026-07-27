असम में बाढ़ से मरने वालों संख्या 68 हुई

असम में बाढ़ से मरने वालों संख्या 68 हुई, अब तक 6 लाख लोग प्रभावित

लेखन गजेंद्र 10:35 am Jul 27, 202610:35 am

क्या है खबर?

असम में बाढ़ का कहर जारी है। यहां प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 6 लाख से अधिक हो गई है। हालांकि, अब ऊपरी असम में बाढ़ का पानी घट रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने कहा कि बाढ़ से मृतकों की संख्या 68 पहुंच गई है। यहां 25 जिले प्रभावित हैं, लेकिन चराइदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर में अधिक असर है। पिछले 24 घंटों में चराइदेव में 2 लोगों की डूबने से मौत हुई है।