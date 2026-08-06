असम में बाढ़ से 95 की मौत, 14 जिलों के 1.60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित 

5 अगस्त को बिश्वनाथ और शिवसागर में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि गोलाघाट में एक शख्स मारा गया है। मोरीगांव जिले के मयोंग राजस्व सर्कल में बाढ़ के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई है।

वहीं, उदलगुरी में एक व्यक्ति लापता हो गया है।

ASDMA ने बताया कि 38 राजस्व मंडलों के 563 गांवों में रहने वाले 1,60,653 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 14 जिले हाई अलर्ट पर हैं।