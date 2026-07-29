असम में बाढ़ से मृतकों की संख्या 75 पहुंची

असम में बाढ़ से मृतकों की संख्या 75 पहुंची, राज्य सरकार ने सहायता राशि बढ़ाई

लेखन गजेंद्र 09:54 am Jul 29, 202609:54 am

क्या है खबर?

असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों का दायरा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को 7 और लोगों की मौत की खबर आई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, सभी 7 मौतें शिवसागर जिले के नाजिरा राजस्व सर्कल में दर्ज की गईं। बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग उठ रही है। इस बीच, राज्य सरकार ने सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की है।