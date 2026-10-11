'परेशान कर रहे हैं लोग', आखिरी कॉल के बाद असम की डांसर मृत मिली; SIT जांच में जुटी

अपनी मौत से पहले, डांसर ने एक दोस्त को फोन करके बताया था कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक फोन कट गया। उनके परिवार का मानना है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और बात है, और वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने इस मामले की पूरी जांच के आदेश दिए हैं, वहीं पुलिस सबूत ढूंढने के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वॉड का इस्तेमाल कर रही है। इस मामले में अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) जुट गई है, जो हर पहलू की जांच कर रही है, जिसमें उत्पीड़न की संभावना भी शामिल है।