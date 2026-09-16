असम कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के बलात्कारी को सुनाई मौत की सजा

मौत की सजा के साथ-साथ, रॉय को बच्ची से जघन्य यौन हमले के लिए 20 साल कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा, सबूतों को मिटाने के लिए उसे 5 साल कैद की सजा और कुल 64,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जुर्माने की 10,000 रुपये की राशि न चुकाने पर उसे 6 माह की साधारण कैद भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यह फैसला 3 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आया है।