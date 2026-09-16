असम कोर्ट ने 4 साल की बच्ची के बलात्कारी को सुनाई मौत की सजा
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असम की एक अदालत ने कृष्णकाली टी एस्टेट में 2023 में हुई 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में उत्पल रॉय को मौत की सजा सुनाई है। जज ने इस मामले को "दुर्लभतम श्रेणी" का बताया है।
उन्होंने कहा कि रॉय ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। रॉय को IPC और POCSO एक्ट की गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया है।
उत्पल रॉय को जेल की सजा और जुर्माना
मौत की सजा के साथ-साथ, रॉय को बच्ची से जघन्य यौन हमले के लिए 20 साल कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा, सबूतों को मिटाने के लिए उसे 5 साल कैद की सजा और कुल 64,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माने की 10,000 रुपये की राशि न चुकाने पर उसे 6 माह की साधारण कैद भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। यह फैसला 3 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद आया है।