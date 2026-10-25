असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का AI 'गंगनम स्टाइल' डांस वायरल, इंटरनेट पर मची धूम

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक AI-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो और उनके 2 मंत्री, साई के गाने 'गंगनम स्टाइल' पर नाचते हुए दिख रहे हैं। इंटरनेट पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। यह वीडियो हिमंत बिस्वा सरमा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला गया था। इसमें तीनों नेता 'के-पॉप' के मशहूर स्टेप्स एकदम सही तरीके से करते दिख रहे हैं। उन्होंने राजनीति को थोड़े मनोरंजन के साथ मिला दिया है और इस क्लिप को 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।