असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का AI 'गंगनम स्टाइल' डांस वायरल, इंटरनेट पर मची धूम
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में एक AI-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो और उनके 2 मंत्री, साई के गाने 'गंगनम स्टाइल' पर नाचते हुए दिख रहे हैं। इंटरनेट पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। यह वीडियो हिमंत बिस्वा सरमा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला गया था। इसमें तीनों नेता 'के-पॉप' के मशहूर स्टेप्स एकदम सही तरीके से करते दिख रहे हैं। उन्होंने राजनीति को थोड़े मनोरंजन के साथ मिला दिया है और इस क्लिप को 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
असम के मुख्यमंत्री अपने चुनावी डांस के लिए जाने जाते हैं
सरमा अपने चुनावी अभियानों में अक्सर डांस करते हुए दिखते हैं, लेकिन यह डिजिटल अंदाज कुछ नया है। इस वीडियो में स्थानीय नेताओं को एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय हिट गाने के साथ मिलाया गया है जिसने एक समय यूट्यूब के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसी वजह से वीडियो को 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर कई कमेंट्स भी आए हैं।