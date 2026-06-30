असम में बाढ़ से 45,000 लोग प्रभावित, 257 गांव डूबे; अरुणाचल के 12 जिले चपेट में

वायुसेना

राज्य में जगह-जगह सड़कें क्षतिग्रस्त

बारिश की वजह से रोइंग-अनिनी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और कई जगहों पर पुल बह गए हैं। पूर्वी सियांग में सड़क टूटने से यागरुंग, टेकांग और सिबुत गांव का संपर्क पासीघाट से कट गया। रुकसिन के लेडुम और कोरंग गांव में बादल फटने से 3 घर डूब गए और 11 को नुकसान पहुंचा। यहां रेमा पुल ढह गया जबकि बोकरंग पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। लोअर दिबांग वैली में सिसिरी नदी पर फंसे 4 लोगों को वायुसेना ने निकाला है।