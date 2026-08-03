असम में बाढ़ से अब तक 85 लोगों की मौत्, मुख्यमंत्री ने की 75,000 रुपये के राहत पैकेज की घोषणा

असम सरकार ने भारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 75,000 रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिन परिवारों के घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें यह मदद मिलेगी। इस पैकेज का पहले हिस्से के रूप में सिबसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में हर परिवार को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ से इसकी शुरुआत की है और वे खुद सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों तक मदद जरूर पहुंचे।