असम में बाढ़ से अब तक 85 लोगों की मौत्, मुख्यमंत्री ने की 75,000 रुपये के राहत पैकेज की घोषणा
असम सरकार ने भारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 75,000 रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिन परिवारों के घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें यह मदद मिलेगी। इस पैकेज का पहले हिस्से के रूप में सिबसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में हर परिवार को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ से इसकी शुरुआत की है और वे खुद सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, ताकि जरूरतमंदों तक मदद जरूर पहुंचे।
बाढ़ से 85 मौतें, 1.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित
इस आपदा में अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है और 5 जिलों में 1.35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सिबसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 55,000 से ज्यादा लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन ने चौवन राहत शिविर और वितरण केंद्र बनाए हैं, जहां फिलहाल 13,771 लोग रह रहे हैं। कई जगहों पर अभी भी खेती की जमीन पानी में डूबी हुई है और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी हैं।
खतरे के निशान से ऊपर बह रही धन्सिरि नदी
गोलाघाट जिले में धन्सिरि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए स्थिति सामान्य होना और भी मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर हैं और राहत अभियानों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी परिवार सहायता से वंचित न रहे।