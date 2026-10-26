असम में बिहू नृत्य दल पर हमला, अब तक 17 गिरफ्तार

पुलिस ने हत्या के प्रयास और सांप्रदायिक नारे लगाने के आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज की है। शुरुआती 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस डिजिटल सबूतों की मदद से और संदिग्धों की पहचान करने व उन्हें गिरफ्तार करने में जुटी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत सरमा बिस्वा ने इस हमले को बेहद परेशान करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, "श्रीभूमि में बिहू दल पर हमले की खबर बेहद परेशान करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहू असम की आत्मा, हमारा गौरव और हमारी पहचान है। हम अपनी संस्कृति और विरासत का कोई अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने असम पुलिस के महानिदेशक (DGP) को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।" मुख्यमंत्री ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की अपील भी की।