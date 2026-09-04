बेंगलुरु: प्रत्यर्पण के दौरान पुलिस हिरासत में बांग्लादेशी महिला बनी मां, दिया बच्ची को जन्म

पुलिस ने अस्मा खातून के नियमित मेडिकल चेकअप का पूरा ध्यान रखा। जब उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो तुरंत घोष अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने सुरक्षित रूप से एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद, करीब 2 दिनों तक मां और बच्ची को हिरासत केंद्र में रखा गया। इसके बाद पुलिस अधिकारी उन्हें ज़रूरी सामान और खाने-पीने का सामान देकर पश्चिम बंगाल ले गए। वहां उन्हें बांग्लादेश वापसी की आगे की प्रक्रिया के लिए सौंप दिया गया।