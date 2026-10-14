AI के कारण नौकरियों पर संकट, अश्विनी वैष्णव की चेतावनी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने आ रही मुश्किलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चेताया है कि AI की वजह से नौकरियां कम हो सकती हैं और अमीर देशों पर बढ़ता कर्ज वैश्विक वित्तीय संकट पैदा कर सकता है।

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपनी नीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा, ताकि वह दूसरे देशों की नीतियों पर कम निर्भर रहे।