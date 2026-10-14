AI के कारण नौकरियों पर संकट, अश्विनी वैष्णव की चेतावनी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने आ रही मुश्किलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चेताया है कि AI की वजह से नौकरियां कम हो सकती हैं और अमीर देशों पर बढ़ता कर्ज वैश्विक वित्तीय संकट पैदा कर सकता है।
ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपनी नीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा, ताकि वह दूसरे देशों की नीतियों पर कम निर्भर रहे।
भारत ने 'सेमीकॉन 2.0' (1.27 लाख करोड़ रुपये) को दिया बढ़ावा
वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि मुश्किल दौर में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भागीदारी बहुत अहम है।
उन्होंने 1.27 लाख करोड़ रुपये की 'सेमीकॉन 2.0' पहल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। भारत अपनी चिप बनाने और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है, ताकि सेमीकंडक्टर्स, रेलवे और डिफेंस जैसे अहम क्षेत्रों में देश और ज्यादा आत्मनिर्भर हो सके।