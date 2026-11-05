त्योहारों पर रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, चलेंगी 18,000 विशेष ट्रेनें

नई दिल्ली और उधना जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए अब बड़ी वेटिंग एरिया (प्रतीक्षा क्षेत्र) की सुविधा है। यहाँ एक साथ 20,000 लोग इंतजार कर सकते हैं।

साथ ही, शौचालयों की संख्या बढ़ाई गई है और हवा आने-जाने का सिस्टम भी बेहतर किया गया है। टिकट काउंटरों की जगह भी बदली गई है, जिससे यात्रियों को जल्दी टिकट मिल सके और भीड़ कम लगे।

इन सभी सुधारों के अलावा, रेलवे 1,300 स्टेशनों को बड़े स्तर पर अपग्रेड कर रहा है। इनमें से 400 स्टेशन तो पहले ही पूरी तरह से बदले जा चुके हैं। रेलवे का मकसद है कि त्योहारों के इन व्यस्त महीनों में सफर कम तनावपूर्ण और ज्यादा आरामदायक बने।