POCSO और बलात्कार पीड़ितों को तेजी से मिलेगा न्याय, 850 नई फास्ट-ट्रैक कोर्ट का ऐलान

भारत बाल यौन शोषण और बलात्कार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 850 नई फास्ट-ट्रैक अदालतें शुरू कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल का ऐलान किया है। इसका मकसद मामलों के भारी बोझ को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले, खासकर POCSO एक्ट के तहत।