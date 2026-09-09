मुंबई में कंजेशन टैक्स पर फिलहाल रोक, कमिश्नर बोलीं- पहले चाहिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट

मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए कंजेशन टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन तुरंत इसकी उम्मीद मत कीजिए। BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने 'सुशासन' पॉडकास्ट में साफ किया कि इस कदम से पहले शहर को कहीं ज्यादा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है।

उन्होंने यह भी बताया कि सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों में कंजेशन टैक्स तभी सफल हो पाया, जब वहां लोगों के पास अपनी गाड़ी के बजाय सार्वजनिक परिवहन के अच्छे विकल्प थे।