मुंबई में कंजेशन टैक्स पर फिलहाल रोक, कमिश्नर बोलीं- पहले चाहिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट
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मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए कंजेशन टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन तुरंत इसकी उम्मीद मत कीजिए। BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने 'सुशासन' पॉडकास्ट में साफ किया कि इस कदम से पहले शहर को कहीं ज्यादा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है।
उन्होंने यह भी बताया कि सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों में कंजेशन टैक्स तभी सफल हो पाया, जब वहां लोगों के पास अपनी गाड़ी के बजाय सार्वजनिक परिवहन के अच्छे विकल्प थे।
पहले भी हुई थी कंजेशन टैक्स पर चर्चा
इसी साल की शुरुआत में नरीमन पॉइंट और फोर्ट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में कंजेशन टैक्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की चर्चा हुई थी। लेकिन भिड़े ने साफ किया कि जब तक मुंबई की बसें और ट्रेनें सभी लोगों के लिए ज्यादा भरोसेमंद और सुलभ नहीं हो जातीं, तब तक वाहन चालकों से अतिरिक्त पैसे लेना न तो ठीक होगा और न ही यह काम करेगा।