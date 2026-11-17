दीक्षित ने सभी को भरोसा दिलाया कि डिफेंस यूनिटों और निजी पार्टनर्स में पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि इतिहास गवाह है कि ये कथित तौर पर सुरक्षित नेटवर्क भी तोड़े जा सकते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध और 2010 के स्टक्सनेट वर्म अटैक का दिया, जब मैलवेयर को किसी ऐसे व्यक्ति ने अंदर पहुंचा दिया था जिसकी सिस्टम तक पहुंच थी।

उनका सीधा संदेश यही था कि संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अंदरूनी सुरक्षा के मजबूत उपाय बेहद जरूरी हैं।