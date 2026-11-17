वायु सेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित की चेतावनी- दुश्मन बाहर नहीं, 'अंदर' है
भारत के शीर्ष वायु सेना अधिकारी आशुतोष दीक्षित ने हाल ही में एक बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि देश के सबसे सुरक्षित डिफेंस नेटवर्क (जो इंटरनेट से जुड़े नहीं होते) भी अंदरूनी लोगों से खतरे में पड़ सकते हैं।
एक राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, दीक्षित ने बताया कि भले ही इन "एयर-गैप्ड" सिस्टम को हैकर्स से बचाने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अंदरूनी लोगों से होने वाला खतरा अब भी एक असल चिंता का विषय बना हुआ है।
दीक्षित ने अंदरूनी सुरक्षा उपायों पर जोर दिया
दीक्षित ने सभी को भरोसा दिलाया कि डिफेंस यूनिटों और निजी पार्टनर्स में पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि इतिहास गवाह है कि ये कथित तौर पर सुरक्षित नेटवर्क भी तोड़े जा सकते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध और 2010 के स्टक्सनेट वर्म अटैक का दिया, जब मैलवेयर को किसी ऐसे व्यक्ति ने अंदर पहुंचा दिया था जिसकी सिस्टम तक पहुंच थी।
उनका सीधा संदेश यही था कि संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अंदरूनी सुरक्षा के मजबूत उपाय बेहद जरूरी हैं।