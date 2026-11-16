LAC पर दिखेगा हाई-टेक वायुसेना की दम, बनी ये योजना

भारतीय वायुसेना इसी मौजूदा वित्त वर्ष में अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) मार्क 1A का एक पूरा स्क्वाड्रन शामिल करने जा रही है। इसके अलावा, LCA मार्क 2 और AMCA जैसे अगली पीढ़ी के जेट विमानों का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

दीक्षित ने साफ-साफ कहा कि सिर्फ विमानों की संख्या बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। चालक दल का कौशल और हाई-टेक टीम वर्क भी बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है।