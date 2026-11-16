LAC पर दिखेगा हाई-टेक वायुसेना की दम, बनी ये योजना
भारत चीन की सैन्य गतिविधियों पर बहुत करीब से नज़र रख रहा है और अगर हालात गरम होते हैं, तो उसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है। यह बात एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने हाल ही में एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कही।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी सेनाएं अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "हम उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं।"
भारतीय वायुसेना में शामिल होगा LCA मार्क 1A
भारतीय वायुसेना इसी मौजूदा वित्त वर्ष में अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) मार्क 1A का एक पूरा स्क्वाड्रन शामिल करने जा रही है। इसके अलावा, LCA मार्क 2 और AMCA जैसे अगली पीढ़ी के जेट विमानों का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
दीक्षित ने साफ-साफ कहा कि सिर्फ विमानों की संख्या बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। चालक दल का कौशल और हाई-टेक टीम वर्क भी बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है।