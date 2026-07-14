9 मौतों के बाद पुणे के मोशी प्लांट के प्रमुख गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार

यह हादसा भारी बारिश और पुराने कचरे के अस्थिर ढेर के कारण हुआ। जिस वक्त यह प्लांट ढहा, उस समय अंदर 23 कर्मचारी काम कर रहे थे। उनमें से 5 लोग तो तुरंत बाहर निकलने में कामयाब रहे। NDRF और सेना की टीमों ने 9 और लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन दुर्भाग्य से 9 कर्मचारियों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस हादसे की जांच अभी चल रही है।

पुलिस यह पता लगा रही है कि आखिर प्लांट कैसे ढहा और क्या इसमें सुरक्षा से जुड़ी कोई और बड़ी लापरवाही हुई थी। पुलिस आज अशोककुमार गुप्ता को अदालत में पेश करके मामले की और गहराई से छानबीन करेगी।