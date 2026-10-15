गुजरात: ढाई साल के बेटे को पेट्रोल से जलाकर दफनाया, कलयुगी पिता गिरफ्तार

गुजरात के सुइगाम से एक बेहद परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां अशोक रावल नाम के व्यक्ति को अपने ढाई साल के बेटे नवघन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना 13 अक्टूबर को तब हुई जब रावल अपने बेटे के साथ अकेले था। आरोप है कि उसने अपने किए को छिपाने के लिए बेटे के शव को दफना दिया था।