दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर खूनी खेल: गैंग लीडर दीपक को गोलियों से भूना, गैंगवार की आशंका

पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की कई टीमें और फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटनास्थल पर मौजूद हैं। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि गोलीबारी शुरू होने से पहले एक दूसरी कार ने दीपक की गाड़ी का रास्ता रोका था।

नए आपराधिक कानूनों के तहत FIR दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जानकारी मिली है कि लगभग 6 साल पहले अशोक राठी की हत्या के बाद दीपक ने ही गैंग की कमान संभाली थी। उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले चल रहे थे।