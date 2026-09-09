अशनीर ग्रोवर ने दिया DU को विश्व स्तरीय बनाने का फॉर्मूला, बताई 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत
भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की बदहाल बुनियादी सुविधाओं को लेकर चल रही चर्चा में शामिल हुए। दरअसल, उन्होंने एक ऐसी पोस्ट देखी थी जिसमें बताया गया कि 2014 के बाद से DU में कोई नया हॉस्टल नहीं बना। जबकि इसी दौरान देश में सैकड़ों भाजपा कार्यालय बन गए। ग्रोवर ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे संपन्न परिवार अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। उनके मुताबिक, DU को विश्व स्तरीय बनने के लिए कम से कम 2 अरब डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी।
DU की प्राथमिकताओं पर ऑनलाइन यूजर्स बंटे
ग्रोवर की इस टिप्पणी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूब बहस हुई। कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन करते हुए DU में तुरंत सुधार की मांग की। वहीं, दूसरे कई यूजर्स का कहना था कि यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय बनाने से पहले, उसके बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है। एक यूजर ने खुद को दिल्ली का निवासी बताते हुए याद किया कि उन्होंने करीब 2 दशक पहले इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। उन्होंने कहा कि वे आज के छात्रों की स्थिति की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ यूजर्स ने सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह छात्रों की सुविधाओं के बजाय पार्टी दफ्तरों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है।