अशनीर ग्रोवर ने दिया DU को विश्व स्तरीय बनाने का फॉर्मूला, बताई 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत

ग्रोवर की इस टिप्पणी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूब बहस हुई। कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन करते हुए DU में तुरंत सुधार की मांग की। वहीं, दूसरे कई यूजर्स का कहना था कि यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय बनाने से पहले, उसके बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है। एक यूजर ने खुद को दिल्ली का निवासी बताते हुए याद किया कि उन्होंने करीब 2 दशक पहले इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। उन्होंने कहा कि वे आज के छात्रों की स्थिति की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ यूजर्स ने सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह छात्रों की सुविधाओं के बजाय पार्टी दफ्तरों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है।