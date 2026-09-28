केदारनाथ में फंसे 1,500 श्रद्धालुओं को SDRF की टीम ने बचाया

उत्तराखंड में भारी बारिश और कई जगहों पर हुए भूस्खलन (जिससे बद्रीनाथ-ऋषिकेश हाईवे भी बंद हो गया था) के बावजूद, सभी फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित गौरीकुंड वापस लाया गया।

इससे पहले, पिछले हफ्ते रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के पास हुए एक और भूस्खलन से 6,500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया था।

प्रशासन ने अब इलाके के सभी लोगों से मौसम के अपडेट पर नजर रखने और सुरक्षा संबंधी सलाह मानने को कहा है, क्योंकि हालात अभी भी जोखिम भरे हैं।