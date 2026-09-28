केदारनाथ में फंसे 1,500 श्रद्धालुओं को SDRF की टीम ने बचाया
देश
उत्तराखंड के चिरबासा के पास देर रात हुए भूस्खलन के कारण केदारनाथ ट्रेक पर करीब 1,500 तीर्थयात्री फंस गए थे। SDRF सोनप्रयाग टीम के सब-इंस्पेक्टर आशीष डिमरी की अगुवाई में बचाव दल तुरंत काम में जुट गया। चट्टानों के गिरने और खराब मौसम की परवाह किए बिना उन्होंने सभी लोगों तक पहुंच बनाई।
उत्तराखंड में भूस्खलन के बीच प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की
उत्तराखंड में भारी बारिश और कई जगहों पर हुए भूस्खलन (जिससे बद्रीनाथ-ऋषिकेश हाईवे भी बंद हो गया था) के बावजूद, सभी फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित गौरीकुंड वापस लाया गया।
इससे पहले, पिछले हफ्ते रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चीरबासा हेलीपैड के पास हुए एक और भूस्खलन से 6,500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया था।
प्रशासन ने अब इलाके के सभी लोगों से मौसम के अपडेट पर नजर रखने और सुरक्षा संबंधी सलाह मानने को कहा है, क्योंकि हालात अभी भी जोखिम भरे हैं।