81 साल के बुजुर्ग दोस्त को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? जमीन विवाद में CBI जांच की मांग
मुंबई के रहने वाले 81 साल के असगरअली वोहरा ने अपने सालों से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वोहरा का कहना है कि भयंदर ईस्ट में उनकी संपत्ति पर 'स्वयं बिल्डर्स' और 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स' ने कथित तौर पर कब्जा कर लिया है। ये कंपनियां एक भाजपा विधायक से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। उन्होंने 2015 में इस मामले में FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद, जो उनके पुराने स्कूल के दोस्त भी हैं, अब इस मामले की नगरपालिका में 16 सितंबर को सुनवाई होगी।
असगरअली ने की CBI जांच की मांग
वोहरा का आरोप है कि 'स्वयं बिल्डर्स' और 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स' ने सिर्फ 2011 में उनकी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि उनकी सहमति के बिना जाली दस्तावेज बनाकर जमीन अपने नाम भी करवा ली। अब उन्होंने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद असगरअली वोहरा को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा।