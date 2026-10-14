वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का डर, ओवैसी-राहुल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की प्रक्रिया की जांच करे। उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने की गुहार लगाई गई, जिसमें अन्य नेताओं की तरफ से भी ऐसी ही आपत्तियां उठाई गई हैं।
ओवैसी के वकील निजामुद्दीन पाशा ने अदालत से गुजारिश की कि उनकी याचिका को इस संबंध के अन्य मामलों के साथ ही सुना जाए।
राहुल गांधी ने भी SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए
ओवैसी अकेले नहीं हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई और नेताओं ने भी SIR प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई है।
इन सभी मामलों की, जो पहले से लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से साफ है कि निष्पक्ष चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अदालत गंभीरता से ध्यान दे रही है।