वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का डर, ओवैसी-राहुल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की प्रक्रिया की जांच करे। उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने की गुहार लगाई गई, जिसमें अन्य नेताओं की तरफ से भी ऐसी ही आपत्तियां उठाई गई हैं।

ओवैसी के वकील निजामुद्दीन पाशा ने अदालत से गुजारिश की कि उनकी याचिका को इस संबंध के अन्य मामलों के साथ ही सुना जाए।