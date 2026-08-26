इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब फैसले पर ओवैसी का तीखा हमला, बताया संविधान का उल्लंघन

हाई कोर्ट ने ड्रेस कोड लागू करने के स्कूल के अधिकार का समर्थन किया। न्यायाधीशों ने कहा कि जो नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत पसंद से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि छात्रा निचली कक्षाओं में बिना किसी रोक-टोक के स्कार्फ पहनती रही थी, लेकिन इससे यह उसका स्थायी अधिकार नहीं बन जाता। अदालत ने कहा कि यूनिफॉर्म तय करना मुख्य रूप से स्कूल के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में हिजाब की मांग को खारिज करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता।