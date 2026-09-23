मॉनसून गया, अब 'बेमौसम गर्मी' का सितम: जैसलमेर 41.5 डिग्री पहुंचा पारा

मॉनसून खत्म होते ही देश में अचानक गर्मी बढ़ गई है। 22 सितंबर को जैसलमेर में तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस समय के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा है।

मौसम केंद्र जयपुर ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के कई भागों से से विदा होने लगा है। आगामी दिनों में राज्य के कुछ और भागों से मानसून विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।

इसके अनुसार, इस सप्ताह राज्य में मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा।

विदर्भ, असम और बिहार जैसे इलाकों में भी गर्मी का असर दिख रहा है, जहां पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है।