शाहजहांपुर में 'फर्जी ब्रिगेडियर' का खेल खत्म, 21 साल के NEET छात्र को सेना ने दबोचा

आर्मी इंटेलिजेंस ने फर्जी ID की जांच शुरू की

जब उसे पकड़ा गया, तो इस ऑपरेशन के दौरान ड्राइवर के कब्जे से एक फर्जी सरकारी पहचान पत्र बरामद हुआ। यह पहचान पत्र आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के डीन की मुहर वाला था। इसके साथ ही एक रेजिमेंटल केन और एक नकली पिस्तौल भी मिली। अब यह मामला बरेली में आर्मी इंटेलिजेंस के पास है। वे यह पता लगा रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या किसी ने उसकी मदद की थी। पुलिस का कहना है कि सेना की जांच पूरी होने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। इस पूरी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य वर्दी के गलत इस्तेमाल को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।