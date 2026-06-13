शाहजहांपुर में 'फर्जी ब्रिगेडियर' का खेल खत्म, 21 साल के NEET छात्र को सेना ने दबोचा
दिल्ली का 21 साल का एक NEET अभ्यर्थी आर्यन वर्मा, सेना में ब्रिगेडियर होने का नाटक करके बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वह शाहजहांपुर कैंटोनमेंट के शहीद संग्रहालय में पूरी वर्दी पहनकर पहुंचा था और एक SUV चला रहा था, जिस पर सेना के निशान लगे थे। अपने साथ वह 2 लोगों को भी लाया था, जिन्हें वह NSG कमांडो बता रहा था। अप्रैल से ही उसकी यह हरकतें लोगों को खटक रही थीं, जिसके बाद सेना के अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया।
आर्मी इंटेलिजेंस ने फर्जी ID की जांच शुरू की
जब उसे पकड़ा गया, तो इस ऑपरेशन के दौरान ड्राइवर के कब्जे से एक फर्जी सरकारी पहचान पत्र बरामद हुआ। यह पहचान पत्र आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के डीन की मुहर वाला था। इसके साथ ही एक रेजिमेंटल केन और एक नकली पिस्तौल भी मिली। अब यह मामला बरेली में आर्मी इंटेलिजेंस के पास है। वे यह पता लगा रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या किसी ने उसकी मदद की थी। पुलिस का कहना है कि सेना की जांच पूरी होने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। इस पूरी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य वर्दी के गलत इस्तेमाल को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।