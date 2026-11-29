पटना यूथ फेस्टिवल में उस वक्त हंगामा मच गया जब आर्यन केल्विन का प्रोग्राम आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया। इससे उनके चाहने वाले (फैंस) बेहद नाराज हो गए। देखते ही देखते यह नाराजगी बड़े बवाल में बदल गई। कुछ दर्शकों ने तोड़फोड़ की, पुलिस से झड़प की और तो और राज्य बीजेपी कार्यालय को भी निशाना बनाया। आयोजकों की खराब व्यवस्था और लापरवाही को इस घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है।