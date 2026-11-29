पटना यूथ फेस्टिवल में आर्यन केल्विन का शो रद्द, भड़के प्रशंसकों ने की तोड़फोड़
लेखन भारत शर्मा
पटना यूथ फेस्टिवल में उस वक्त हंगामा मच गया जब आर्यन केल्विन का प्रोग्राम आखिरी समय पर रद्द कर दिया गया। इससे उनके चाहने वाले (फैंस) बेहद नाराज हो गए। देखते ही देखते यह नाराजगी बड़े बवाल में बदल गई। कुछ दर्शकों ने तोड़फोड़ की, पुलिस से झड़प की और तो और राज्य बीजेपी कार्यालय को भी निशाना बनाया। आयोजकों की खराब व्यवस्था और लापरवाही को इस घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है।
पटना पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया
उपद्रव फैलने पर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। उप-मंडलीय पुलिस अधिकारी (कानून-व्यवस्था) कृष्ण मुरारी प्रसाद की अगुवाई में तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, आयोजक सुमन कुमार समेत अन्य आरोपियों की तलाश में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है।