शनाया कपूर की नई फिल्म को मिला ये नाम, रिलीज तारीख पर आया अपडेट

शनाया कपूर के साथ बनेगी इस अभिनेता की जोड़ी

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता भूटानी ने बातचीत के दौरान बताया है कि आगामी कॉमेडी फिल्म का शीर्षक 'जैकब कार्डोसो' रखा गया है। शनाया के अलावा, फिल्म में अभय वर्मा मुख्य किरदार में दिखाई देंगे, जिन्हें 'मुंज्या' से लोकप्रियता मिली थी। शुजात सौदागर द्वारा निर्देशित 'जैकब कार्डोसो' की कहानी कथित तौर पर 1987 के समय पर आधारित है। भूटानी ने बताया, "यह गोवा में बनी खूबसूरत फिल्म है, उस समय की कहानी है जब गोवा राज्य बन रहा था।"