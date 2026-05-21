कौन हैं अरुणाचल प्रदेश के तेची गुबिन, जिन्हें सामाजिक कार्यों के लिए मिलेगा पद्मश्री?

अरुणाचल प्रदेश के तेची गुबिन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में गुबिन को ये सम्मान मिलेगा। 62 वर्षीय गुबिन को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपने अहम योगदान के चलते पद्मश्री के लिए चुना गया है। अरुणाचल के शि-योमी जिले के केबी गांव के रहने वाले गुबिन अरुणाचल विकास परिषद के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के जशपुर स्थित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष हैं।

परिचय कौन हैं गुबिन? अपने पेशेवर करियर में गुबिन अरुणाचल प्रदेश सरकार में वास्तुकला और आवास से जुड़े अहम पदों पर रहे हैं। उन्होंने 2005 से 2024 तक आवास निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में काम किया और 31 अक्टूबर, 2024 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के मुख्य वास्तुकार के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, आवास विकास और सामाजिक उत्थान में योगदान के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ देशभर में अग्रणी माना जाता है।

काम गुबिन को क्यों मिला सम्मान? गुबिन लंबे समय से राज्य में जमीनी स्तर की सामाजिक पहलों और सांस्कृतिक वकालत से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सामुदायिक मूल्यों को मजबूत करने, स्थानीय पहचान और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम किया है। पिछले कई दशकों से वे सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने युवाओं को नशे के चंगुल से निकालने और उन्हें खेलों और रचनात्मक कार्यों की ओर लाने के लिए कई अभियान चलाए हैं।

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बयान गुबिन बोले- जीवनभर समाज सेवा करता रहूंगा पद्मश्री के लिए चुने जाने पर गुबिन ने कहा था, "मैं बचपन से ही समाज सेवा में लगा हुआ हूं। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं जो कुछ भी करता हूं, लोगों को खुशी देने के लिए करता हूं। मैं यह काम इसलिए करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है और मैं जीवन भर समाज की सेवा करता रहूंगा।" उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरा नाम किसने सुझाया।"

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