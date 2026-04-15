अरुणाचल प्रदेश: 16 से 30 अप्रैल तक खुद भर सकेंगे जनगणना का फॉर्म

चाफिखुर रहमान ने भागीदारी और गोपनीयता पर दिया जोर

जनगणना टीम के चाफिखुर रहमान ने बताया कि सही और सटीक जानकारी के लिए सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है। यह जानकारी राज्य में विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे और दूसरी जन सेवाओं को बेहतर ढंग से बनाने और लागू करने में सहायता करती है। सभी व्यक्तिगत विवरणों को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ही होगा। सरकार ने सभी नागरिकों से इसे अपना नागरिक कर्तव्य मानने का आग्रह किया है। साथ ही, उन्होंने लोगों से अपनी जानकारी तैयार रखने और घर आने वाले जनगणना कर्मचारी का पहचान पत्र (ID) ध्यान से जाँचने की भी अपील की है।