अरुणाचल: बेहतर भविष्य का झांसा देकर बच्चों की तस्करी, पुलिस ने 47 मासूमों समेत 51 को बचाया

पीड़ितों को अच्छी शिक्षा और बेहतर परवरिश का झांसा दिया गया था, लेकिन उन्हें खतरनाक हालात में धकेल दिया गया। पुलिस अब पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है। कुछ परिवारों ने एक बच्चे के लिए कथित तौर पर 10,000 से 50,000 रुपये तक दिए थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि वे पीड़ितों की निजता बनाए रखने के साथ-साथ इस गिरोह में शामिल सभी लोगों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।