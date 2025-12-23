अरुणाचल प्रदेश में जम्मू-कश्मीर के 2 युवक गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@ArunachalPolice)

अरुणाचल प्रदेश में कंबल बेचने के बहाने पाकिस्तान के लिए जासूसी, 2 कश्मीरी युवक गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 01:53 pm Dec 23, 202501:53 pm

क्या है खबर?

अरुणाचल प्रदेश की इटानगर पुलिस में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) चुखु आपा ने मंगलवार को बताया कि दोनों व्यक्तियों को 18 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया गया था और राज्य में लाया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान एजाज अहमद भट और बशीर अहमद गनई के रूप में हुई है। दोनों अभी पुलिस हिरासत में हैं।