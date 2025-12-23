अरुणाचल प्रदेश में कंबल बेचने के बहाने पाकिस्तान के लिए जासूसी, 2 कश्मीरी युवक गिरफ्तार
क्या है खबर?
अरुणाचल प्रदेश की इटानगर पुलिस में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) चुखु आपा ने मंगलवार को बताया कि दोनों व्यक्तियों को 18 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया गया था और राज्य में लाया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान एजाज अहमद भट और बशीर अहमद गनई के रूप में हुई है। दोनों अभी पुलिस हिरासत में हैं।
जांच
अरुणाचल के विभिन्न हिस्सों से संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहे थे युवक
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से संवेदनशील जानकारी एकत्र कर रहे थे और उसे अपने पाकिस्तानी संग्राहकों से साझा कर रहे थे। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने 21 नवंबर को खुफिया सूचना के बाद कुपवाड़ा निवासी नाजिर अहमद मलिक और साबिर अहमद मीर को गिरफ्तार किया था। बाद में एक अन्य शब्बीर अहमद खान को भी इटानगर से गिरफ्तार किया गया था। सभी पुलिस की हिरासत में हैं।
जांच
कंबल बेचने का काम कर रहे थे युवक
पुलिस ने बताया कि उन्हें अरुणाचल से संचालित हो रहे जासूसी गिरोह की विश्वसनीय जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर जांच शुरू की गई। इटानगर एसपी जुम्मार बासर के नेतृत्व में टीम ने 2 को कुपवाड़ा और 3 को इटानगर राजधानी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने बताया गिरफ्तार ज्यादातर लोग कंबल बेचने वाले थे, जो जानकारी इकट्ठा करने इलाकों में जाते थे। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है।