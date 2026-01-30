LOADING...
अरुणाचल प्रदेश: लोहित घाटी में 9,500 फीट की ऊंचाई पर जंगली आग, 12,000 लीटर पानी गिराया
अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग को भारतीय वायुसेना ने बुझाया

अरुणाचल प्रदेश: लोहित घाटी में 9,500 फीट की ऊंचाई पर जंगली आग, 12,000 लीटर पानी गिराया

लेखन गजेंद्र
Jan 30, 2026
11:01 am
क्या है खबर?

अरुणाचल प्रदेश में अंजॉ जिले की लोहित घाटी में जंगल की मामूली आग के दायरा बढ़ाने से हड़ंकप मच गया, जिसके बाद भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों ने अभियान शुरू किया। समुद्र तल से लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर जल रही लपटों पर Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों से 12,000 लीटर पानी गिराया गया, जिसके बाद आग काबू में आई। वायुसेना ने हिमालय की हवा के बीच उच्च ऊंचाई पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों अभियान में सफलता पाई है।

अभियान

वायुसेना ने दुर्गम चोटियों पर भरी कई बार उड़ान

अधिकारियों का कहना है कि दुर्गम चोटियों के बीच भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कई सटीक उड़ान भरी, जिससे आग पर काबू पाने में मदद मिली, वरना आग बस्तियों और बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेती। वायुसेना ने राज्य सरकार के तत्काल अनुरोध पर हवाई अभियान शुरू किया था, क्योंकि दुर्गम भूभाग और संकरी पहाड़ियों पर अग्निशमन दल पहुंचने में असमर्थ थे। धिकारियों ने कहा कि आग बुझाने के लिए समन्वित हवाई और जमीनी प्रतिक्रिया सफलता मिली है।

आग

नुकसान की खबर नहीं, लेकिन जांच शुरू

अरुणाचल प्रदेश के वन अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी हिमालय में भीषण आग तेज़ हवाओं, खड़ी ढलानों और शुष्क शीतकालीन वनस्पति के संयोजन से बढ़ गई थी। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन जांच जारी है। हालांकि, यहां आग का मुख्य कारण सूखे की स्थिति होती है, लेकिन कभी-कभी मानवीय कारणों से भी आग लगती है। आग मौसमी वृक्षों की हानि हुई है, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

ट्विटर पोस्ट

अरुणाचल प्रदेश में आग बुझाती वायुसेना

