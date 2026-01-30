अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग को भारतीय वायुसेना ने बुझाया

अरुणाचल प्रदेश: लोहित घाटी में 9,500 फीट की ऊंचाई पर जंगली आग, 12,000 लीटर पानी गिराया

लेखन गजेंद्र 11:01 am Jan 30, 202611:01 am

क्या है खबर?

अरुणाचल प्रदेश में अंजॉ जिले की लोहित घाटी में जंगल की मामूली आग के दायरा बढ़ाने से हड़ंकप मच गया, जिसके बाद भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों ने अभियान शुरू किया। समुद्र तल से लगभग 9,500 फीट की ऊंचाई पर जल रही लपटों पर Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों से 12,000 लीटर पानी गिराया गया, जिसके बाद आग काबू में आई। वायुसेना ने हिमालय की हवा के बीच उच्च ऊंचाई पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों अभियान में सफलता पाई है।