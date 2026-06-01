IPS बोथरा की दो टूक: विदेश में भारतीय सुधारें बर्ताव, वरना लगेंगे यात्रा प्रतिबंध

बोथरा ने उदाहरण देकर पासपोर्ट की जिम्मेदारी पर जोर दिया

बोथरा ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय पासपोर्ट होना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बताया, "भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक अधिकार नहीं है। इसके साथ स्थानीय कानूनों का सम्मान करना, सार्वजनिक जगहों पर सही व्यवहार करना और देश की छवि को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।"

उन्होंने थाईलैंड का उदाहरण दिया, जहां हाल ही में 93 देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) के लिए 60 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा खत्म कर दी गई। यह घटना दिखाती है कि कुछ लोगों के खराब व्यवहार से पूरे देश के लोगों की विदेश यात्रा पर कैसा बुरा असर पड़ सकता है।