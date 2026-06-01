IPS बोथरा की दो टूक: विदेश में भारतीय सुधारें बर्ताव, वरना लगेंगे यात्रा प्रतिबंध
वरिष्ठ IPS अधिकारी अरुण बोथरा ने विदेश में कुछ भारतीयों के गलत बर्ताव पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने सुपरमार्केट में नाचने या सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने जैसी घटनाओं का जिक्र किया। बोथरा ने कहा कि ऐसे गलत कामों की वजह से सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, बल्कि दूसरे भारतीयों को भी वीजा मिलने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग विदेश में भारत की छवि खराब करते हैं, उन पर यात्रा प्रतिबंध लग सकते हैं।
बोथरा ने उदाहरण देकर पासपोर्ट की जिम्मेदारी पर जोर दिया
बोथरा ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय पासपोर्ट होना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बताया, "भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक अधिकार नहीं है। इसके साथ स्थानीय कानूनों का सम्मान करना, सार्वजनिक जगहों पर सही व्यवहार करना और देश की छवि को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।"
उन्होंने थाईलैंड का उदाहरण दिया, जहां हाल ही में 93 देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) के लिए 60 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा खत्म कर दी गई। यह घटना दिखाती है कि कुछ लोगों के खराब व्यवहार से पूरे देश के लोगों की विदेश यात्रा पर कैसा बुरा असर पड़ सकता है।