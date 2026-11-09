आधुनिक भारतीय कला की 'महा-पुजारिन' अर्पिता सिंह नहीं रहीं, 89 की उम्र में थमीं रंगीन यात्रा

सिंह अपने उन जीवंत चित्रों के लिए मशहूर थीं, जिनमें अक्सर महिलाओं को केंद्र में रखा जाता था और सामाजिक विषयों को टटोला जाता था। उन्हें पद्म भूषण (2011) और ललित कला अकादमी फेलोशिप (2014) जैसे कई बड़े सम्मान मिले थे।

कला क्यूरेटर उमा नायर ने उन्हें "समकालीन भारतीय कला की महा-पुजारिन" कहा था। उन्होंने अर्पिता सिंह के काम की इसलिए तारीफ की क्योंकि वह अपनी कला के जरिए दमदार कहानियां कहती थीं।

कवि अशोक वाजपेयी ने उनकी कला की जीवंतता और कलात्मक एकजुटता के प्रति उनकी लगन की सराहना की थी। उनका निधन भारत की सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है।