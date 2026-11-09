आधुनिक भारतीय कला की 'महा-पुजारिन' अर्पिता सिंह नहीं रहीं, 89 की उम्र में थमीं रंगीन यात्रा
आधुनिक भारतीय कला की एक दिग्गज हस्ती अर्पिता सिंह का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें उम्र से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं।
गंभीर दिल और फेफड़ों की समस्याओं से जूझने के बावजूद, उन्होंने हाल तक पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। उनके पति, जो खुद एक कलाकार हैं, परमजीत सिंह ने इस खबर की जानकारी दी। उनका अंतिम संस्कार 15 नवंबर को लोधी श्मशान घाट पर होगा।
महिला-केंद्रित चित्रों के लिए मशहूर थीं अर्पिता सिंह
सिंह अपने उन जीवंत चित्रों के लिए मशहूर थीं, जिनमें अक्सर महिलाओं को केंद्र में रखा जाता था और सामाजिक विषयों को टटोला जाता था। उन्हें पद्म भूषण (2011) और ललित कला अकादमी फेलोशिप (2014) जैसे कई बड़े सम्मान मिले थे।
कला क्यूरेटर उमा नायर ने उन्हें "समकालीन भारतीय कला की महा-पुजारिन" कहा था। उन्होंने अर्पिता सिंह के काम की इसलिए तारीफ की क्योंकि वह अपनी कला के जरिए दमदार कहानियां कहती थीं।
कवि अशोक वाजपेयी ने उनकी कला की जीवंतता और कलात्मक एकजुटता के प्रति उनकी लगन की सराहना की थी। उनका निधन भारत की सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है।