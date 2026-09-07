दिल्ली PG हादसा: 18 साल के अर्पित की दर्दनाक मौत, आंखें दान कर दूसरे को दी रोशनी

देवास का रहने वाला 18 साल का अर्पित जय दिल्ली में अपनी पेइंग गेस्ट (PG) इमारत गिरने से जान गंवा बैठा। वह परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाकर लौटा ही था और उसे दिल्ली आए अभी बस एक ही दिन हुआ था। इस गहरे दुख और सदमे के बावजूद, अर्पित के परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अर्पित की आंखे दान कर दी, ताकि किसी और की जिंदगी में रोशनी आ सके।