महाराष्ट्र: परळी में कुत्तों का आतंक, एक हफ्ते में 95 लोगों को काटा

कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं से परेशान होकर स्थानीय लोग नगर पालिका और प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए और उन्हें एंटी-रेबीज के टीके लगाए जाएं ताकि उनकी बढ़ती संख्या को रोका जा सके। कई लोगों का कहना है कि अधिकारी इस मामले में जितनी तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, उतनी तेजी से नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई पक्का समाधान निकाला जाए ताकि सभी लोग अपने मोहल्लों में दोबारा सुरक्षित महसूस कर सकें।