महाराष्ट्र: परळी में कुत्तों का आतंक, एक हफ्ते में 95 लोगों को काटा
महाराष्ट्र के परळी शहर में बस एक हफ्ते के अंदर करीब 95 लोगों को कुत्तों ने काट लिया है। इस वजह से शहर के लोग काफी परेशान और चिंतित हैं। हाल ही में एक घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और 3 बच्चों को कुत्तों ने काटा। इस घटना के बाद से खुले में घूमना या बाहर निकलना लोगों के लिए और चिंता का विषय बन गया है।
आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीके लगाने की मांग
कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं से परेशान होकर स्थानीय लोग नगर पालिका और प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए और उन्हें एंटी-रेबीज के टीके लगाए जाएं ताकि उनकी बढ़ती संख्या को रोका जा सके। कई लोगों का कहना है कि अधिकारी इस मामले में जितनी तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, उतनी तेजी से नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई पक्का समाधान निकाला जाए ताकि सभी लोग अपने मोहल्लों में दोबारा सुरक्षित महसूस कर सकें।