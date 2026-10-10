दिल्ली में ध्रुव राठी समेत 500 को हिरासत में लिया, भड़के अभिभावकों ने पूछा - छात्र डाकू हैं क्या?

दिल्ली में ध्रुव राठी समेत 500 को हिरासत में लिया, भड़के अभिभावकों ने पूछा - छात्र डाकू हैं क्या?
दिल्ली में करीब 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें छात्र और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल थे, जो बिना इजाजत के जंतर-मंतर तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच अभिजीत दिपके के माता-पिता ने अपनी बात रखी है। उनके पिता ने पूछा कि क्या छात्रों से चंबल के डाकुओं जैसा बर्ताव किया जा रहा है? वहीं, उनकी मां ने सवाल किया कि असली अपराधियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती। माता-पिता का यह गुस्सा दिखाता है कि विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके पर लोगों में चिंता बढ़ रही है।
प्रदर्शनकारियों ने हिरासत को बताया राजनीति से प्रेरित
ये गिरफ्तारिया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक मकसद से की गई है। उनका यह भी आरोप है कि सरकार लोकतंत्र का पालन नहीं कर रही। हिरासत में लिए गए लोगों में बड़ी संख्या छात्रों की थी। इस घटना ने भारत में नागरिक अधिकारों और युवाओं की आवाज के साथ सही बर्ताव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए है।