पुणे में भूस्खलन की चपेट में आए 5 घर, 3 लोग मलबे में दबे देश Jul 06, 2026

पुणे जिले के पाटन गांव में सोमवार को भारी मानसूनी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया। पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आकर करीब 5 घर मलबे में दब गए। एक ही परिवार के 3 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर 30 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा राहत प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम पहुंच गई है, जो मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढने और उन्हें बचाने का काम कर रही है।