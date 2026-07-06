पुणे में भूस्खलन की चपेट में आए 5 घर, 3 लोग मलबे में दबे
देश
पुणे जिले के पाटन गांव में सोमवार को भारी मानसूनी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया। पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आकर करीब 5 घर मलबे में दब गए। एक ही परिवार के 3 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर 30 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा राहत प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम पहुंच गई है, जो मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढने और उन्हें बचाने का काम कर रही है।
मुंबई-पुणे परिवहन व्यवस्था बाधित
बचाव कार्य के लिए पुराने पुणे-मुंबई हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों को बंद कर दिया गया है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पानी भर गया है और भूस्खलन की भी खबरें हैं। इसका असर लोकल ट्रेनों की सेवाओं पर भी पड़ा है, जो बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। BMC ने लोगों से खासकर निचले इलाकों में रहने वालों से, सतर्क रहने की अपील की है।