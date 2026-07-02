असम में बाढ़: 48,000 जिंदगियां खतरे में, NDRF-SDRF ने संभाला मोर्चा

NDRF और SDRF ने धेमाजी में 713 लोगों को बचाया

NDRF और SDRF की बचाव टीमों ने अब तक धेमाजी में 713 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने बाढ़ वाले इलाकों का हवाई दौरा किया और सभी प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। इस बाढ़ ने गांव-गांव को डुबो दिया है, 2,100 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें बर्बाद कर दी हैं और हजारों पशुओं को विस्थापित कर दिया है। सड़कें और पुल भी टूट गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।